Суд в Швейцарии раскрыл информацию об отказе Абрамовичу в виде на жительство

Суд в Швейцарии раскрыл причину отказа Абрамовичу в виде на жительство

Верховный суд Швейцарии снял ограничения на распространение информации о причинах отказа в выдаче вида на жительство российскому олигарху Роману Абрамовичу.

Как сообщает Bloomberg, суд не согласился с доводами представителей Абрамовича о том, что раскрытие такой информации может повредить его репутации.

В решении суда говорится о предупреждении полиции о том, что Абрамович подозревается в отмывании денег и может быть связан с преступными организациями.

Из него следует, что предоставление вида на жительство может "угрожать общественной безопасности", а также создать "репутационный риск для Швейцарии".

Адвокат Абрамовича Даниель Гласл заявил агентству, что "любые предположения о том, что Абрамович занимался отмыванием денег или связан с преступными организациями, абсолютно ложны".

"Абрамовичу никогда не предъявлялись обвинения в участии в отмывании денег, у него нет судимости", - сказал адвокат.

Летом 2016 года Абрамович подал ходатайство о предоставлении ему вида на жительство в Швейцарии, в кантоне Вале.

В 2017 году российский бизнесмен отозвал заявление без объяснения причины и в суде добивался запрета для СМИ освещать сведения о попытках получить вид на жительство в Швейцарии.

Тогда СМИ сообщили, что миграционная служба страны обратилась в федеральную полицию Швейцарии, чтобы выяснить позицию ведомства по предоставлению Абрамовичу вида на жительство.

Полиция в ответе на запрос миграционной службы указала, что в отношении бизнесмена имеются "подозрения в отмывании денег и возможных контактах с криминальными структурами", а его швейцарские активы могут якобы иметь "частично нелегальное происхождение".

Стоит отметить, что в мае Роман Абрамович получил гражданство Израиля. СМИ предполагали, что Абрамович решился на получение израильского гражданства после возникновения проблем с продлением британской визы.