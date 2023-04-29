Суд в Нидерландах запретил сдавать сперму «серийному донору» — он стал отцом 550 детей 29 апреля, 00:32 Джонатан М. (Фото:Facebook Jonathan Jacob Meijer Vlogs)

Суд в Нидерландах запретил 41-летнему донору спермы Джонатану М., который уже стал отцом не менее 550 детей, сдавать биологический материал или рекламировать себя как донора. В суд подавала организация, представляющая некоторых детей мужчины и их семьи, а также одна из матерей.

Как сообщает Politico, мужчина сдавал сперму минимум в 11 нидерландских клиниках и в каждой говорил, что раньше этого не делал и не будет делать в будущем.



Суд пришел к выводу, что мужчина солгал, чтобы заставить родителей выбрать его в качестве донора, понимая, что они бы не стали этого делать, если бы знали, сколько детей от него уже родилось. Сам мужчина утверждал, что действовал в интересах будущих родителей.



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«Все родители сейчас столкнулись с тем, что их дети являются частью огромной родственной сети, насчитывающей сотни сводных братьев и сестер», — заявил суд.

Dutch News пишет, что Джонатана М. оштрафуют на сумму до 100 тысяч евро, если он будет снова сдавать сперму или предлагать свои услуги как донора. Его также обязали предоставить список всех клиник, в которых он сдавал сперму, и отправить им письмо с приказом уничтожить ее.

Гинекологическая ассоциация Нидерландов впервые предупреждала о нем в 2017 году, когда стало известно, что он стал отцом не менее 102 детей в Нидерландах.



Мужчину внесли в черный список, но он продолжал сдавать сперму за границей, в том числе в Дании и Украине, и искал клиентов в интернете, иногда используя псевдоним. В 2017 году он заявлял, что сдавал сперму в киевской клинике Biotexcom.

В Нидерландах, чтобы уменьшить вероятность случайного инцеста или инбридинга, донор может стать отцом максимум 25 детей в 12 семьях.

Газета The New York Times ранее писала в статье о Джонатане М., что он привлекал некоторых будущих матерей своей внешностью — вьющимися светлыми волосами и голубыми глазами, а также манерами. В статье также было сказано, что, кроме Нидерландов, известно о детях мужчины в Австралии, Италии, Сербии, Украине, Германии, Польше, Венгрии, Швейцарии, Румынии, Дании, Швеции, Мексике и США.

По данным СМИ, мужчина — музыкант из Гааги, который сейчас живет в Кении.