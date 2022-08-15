Дело MH17: суд в Нидерландах объявит решение 17 ноября

15 августа, 15:11
Катастрофа малайзийского Boeing произошла 17 июля 2014 года (Фото:Claus Blok Thomsen/Flickr)

Катастрофа малайзийского Boeing произошла 17 июля 2014 года (Фото:Claus Blok Thomsen/Flickr)

В Нидерландах суд объявит решение по делу о катастрофе MH17 17 ноября.

Об этом сообщает Reuters.

Прокуратура заявила, что один украинец и трое российских подсудимых, которые находятся на свободе, помогли доставить ракетную систему, которую боевики использовали для запуска ракеты по самолету.

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Катастрофа малайзийского Boeing произошла 17 июля 2014 года. Самолет авиакомпании Malaysia Airlines летел из Амстердама в Куала-Лумпур. Погибли все 298 человек, находившиеся на борту.

В августе 2014 была создана Международная следственная группа, в которую вошли представители России. В июле 2015 года Россия заблокировала в Совете Безопасности ООН предложение создать международный трибунал по расследованию аварии MH17.

В 2016 году Международная следственная группа официально обнародовала результаты расследования катастрофы Boeing Малазийских авиалиний рейса МН17, согласно которым самолет сбили с ЗРК Бук, который доставили на Донбасс из территории России.

В начале 2020 года прокуратура Нидерландов предъявила обвинения четырем подозреваемым по делу о катастрофе рейса MH17 над Донбассом.

Среди подозреваемых: Сергей Дубинский (позывной Хмурый), Игорь Гиркин (позывной Стрелок), Олег Пулатов (позывной Гюрза), Леонид Харченко (позывной Крот).

Редактор: Дарья Колесниченко

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Теги:   Нидерланды MH17

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