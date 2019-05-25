Фоззи
Полина и люди в черном
Андерс Аслунд
С чего начать Зеленскому?
Дмитрий Бондар
Sweet home. Каково это — жить в частном доме в США
Наталия Микольская
Встретится ли Зеленский с Маском?
Спецтема: Выборы в Раду Зеленский — новый президент

Суд в Калифорнии заблокировал средства на строительство «стены Трампа»

Сегодня, 10:18
240
Цей матеріал також доступний українською
Суд в Калифорнии заблокировал средства на строительство «стены Трампа» - фото

Nnm. me

Калифорнийский суд наложил временный запрет на использование средств из оборонного бюджета для строительства стены на границе с Мексикой.

Об этом пишет DW.

Судья из Калифорнии объяснил запрет на использование средств из оборонного бюджета на строительство стены с Мексикой тем, что эти деньги не были выделены Конгрессом исключительно для реализации амбициозного проекта президента США.

По мнению суда, действия правительства противоречат принципам разделения полномочий властей, действующим с момента основания Соединенных Штатов.

В вердикте судьи идет речь об одном миллиарде, который Пентагон в марте текущего года выделил из своего бюджета, составляющего 6,7 млрд долларов. Предусматривалось, что предоставленные средства будут использованы для строительства 91-километрового отрезка стены в Техасе.

Агентство Reuters в субботу, 25 мая, обратилось в Департамент национальной безопасности, Пентагон и Администрацию президента США с просьбой прокомментировать решение суда, однако ответа ни из одного официального ведомства не поступило.

Ранее власти 20 американских штатов подали судебный иск против Администрации президента Дональда Трампа из-за строительства стены на границе с Мексикой.

Напомним, 15 февраля Дональд Трамп подписал указ о введении на границе с Мексикой режима чрезвычайного положения, так как конгрессмены согласились выделить на возведение стены $1,37 млрд, в то время как Трамп изначально требовал $5,7 млрд.

Благодаря режиму ЧП президент США рассчитывает изыскать в обход Конгресса недостающие государственные средства, необходимые для строительства стены на границе с Мексикой.

Юридический комитет Палаты представителей Конгресса США инициировал расследование законности введения режима ЧП.

Теги:   Мексика Калифорния США Стена Дональд Трамп

ВЫ МОЖЕТЕ: отправить другу написать в редакцию

Читайте новый номер журнала НВ

Подписывайтесь на журнал НВ и читайте свежий номер прямо сейчас. Все подписчики также получают доступ к архивным выпускам журнала. Стоимость подписки на три месяца всего 59 гривен.

Подписаться и читать журнал

Главное

Политика

Вчера, 17:09

img
Луценко рассказал о своих отношениях с Зеленским
Геополитика

Сегодня, 15:19

img
В РФ прокомментировали решение Международного трибунала по украинским морякам
Страны

Сегодня, 10:41

img
Умер нобелевский лауреат с украинскими корнями Марри Гелл-Манн

Выбор редакции

Геополитика

Вчера, 16:16

img
Открыли путь. Почему Украине может быть выгодно возвращение РФ в Совет Европы
Геополитика

Вчера, 18:09

img
Потеря позиций. Какие партии могут победить на выборах в Европарламент, и как это повлияет на Украину
Страны

Сегодня, 07:09

img
Премьер-министр, которую победил Brexit. Британские СМИ — об отставке Терезы Мэй

Подписывайтесь на наш канал в Telegram

Самые интересные статьи и подборка важных новостей по вечерам

Подписаться