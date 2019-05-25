Суд в Калифорнии заблокировал средства на строительство «стены Трампа» Сегодня, 10:18 240 Цей матеріал також доступний українською Nnm. me Nnm. me

Калифорнийский суд наложил временный запрет на использование средств из оборонного бюджета для строительства стены на границе с Мексикой.

Об этом пишет DW.

Судья из Калифорнии объяснил запрет на использование средств из оборонного бюджета на строительство стены с Мексикой тем, что эти деньги не были выделены Конгрессом исключительно для реализации амбициозного проекта президента США.

По мнению суда, действия правительства противоречат принципам разделения полномочий властей, действующим с момента основания Соединенных Штатов.

В вердикте судьи идет речь об одном миллиарде, который Пентагон в марте текущего года выделил из своего бюджета, составляющего 6,7 млрд долларов. Предусматривалось, что предоставленные средства будут использованы для строительства 91-километрового отрезка стены в Техасе.

Агентство Reuters в субботу, 25 мая, обратилось в Департамент национальной безопасности, Пентагон и Администрацию президента США с просьбой прокомментировать решение суда, однако ответа ни из одного официального ведомства не поступило.

Ранее власти 20 американских штатов подали судебный иск против Администрации президента Дональда Трампа из-за строительства стены на границе с Мексикой.

Напомним, 15 февраля Дональд Трамп подписал указ о введении на границе с Мексикой режима чрезвычайного положения, так как конгрессмены согласились выделить на возведение стены $1,37 млрд, в то время как Трамп изначально требовал $5,7 млрд.

Благодаря режиму ЧП президент США рассчитывает изыскать в обход Конгресса недостающие государственные средства, необходимые для строительства стены на границе с Мексикой.

Юридический комитет Палаты представителей Конгресса США инициировал расследование законности введения режима ЧП.