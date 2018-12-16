Суд в Грузии оставил под арестом шестерых граждан Украины Сегодня, 04:06 3 Цей матеріал також доступний українською Суд назвал правомерным арест украинцев Фото: Семен Семенченко via Faceook

В субботу, 15 декабря, Апелляционный суд Тбилиси принял решение оставить в силе арест шестерых граждан Украины и одного гражданина Грузии, которых подозревают в групповом незаконном приобретении и хранении огнестрельного оружия и взрывчатых веществ.

Об этом передает Интерфакс.

Апелляционный суд постановил, что в суде первой инстанции были соблюдены все процессуальные нормы.

Напомним, 2 декабря в столице Тбилиси задержали шестерых граждан Украины и одного гражданина Грузии. В номерах двух отелей, где жили задержанные, во время обысков изъяли пистолеты Беретта и Макарова, самодельное автоматическое оружие и различные боеприпасы.

По данным Министерства внутренних дел Грузии, задержанные прибыли в страну 27 ноября. Ведется следствие по конкретным целям их прибытия в Грузию.

Глава МВД Грузии заявил, что украинцы подозреваются в связях с оппозиционной партией Единое национальное движение, лидером которой является экс-президент Михеил Саакашвили.

4 декабря Тбилисский городской суд арестовал украинцев. Они в знак протеста против предъявленных им обвинений объявили голодовку.