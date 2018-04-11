Суд в Гааге отменил оправдательный приговор в отношении сербского националиста Шешеля

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Воислав Шешель

Воислав Шешель

В среду, 11 апреля, Международный cуд в Гааге приговорил председателя Сербской радикальной партии Воислава Шешеля к десяти годам тюремного заключения, сообщает DW.

Судьи в Гааге отменили вердикт Международного трибунала по бывшей Югославии (МТБЮ), который в 2016 году оправдал Шешеля.

Вместе с тем, Шешель уже провел в следственном изоляторе 12 лет, поэтому свой срок он фактически уже отбыл.

Воислав Шешель был обвинен в преступлениях против хорватов и мусульман в начале 90-х. В 2003 году, когда он добровольно сдался следствию, прокуроры требовали для него 28 лет тюрьмы. Сам же Шешель всегда отрицал участие в совершении военных преступлений во время кровопролитной войны на Балканах, разразившейся после распада Югославии.

 

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