Суд в Берлине запретил учительнице начальной школы носить на работе мусульманский платок

Суд по трудовым спорам Берлина отклонил иск учительницы, которая хотела вести уроки в начальной школе в традиционном мусульманском платке, передает DW.
Как отмечается, судья обосновал свое решение законом о нейтральности, который действует в Берлине с 2005 года, "став таким образом на защиту документа, относительно которого существуют споры в политических кругах".
Этот закон запрещает учителям начальных школ и госслужащим носить на рабочем месте одежду или другие вещи, которые имеют религиозные или идеологические символы.
Как отмечается, истица хотела проводить занятия в начальной школе, но из-за ее желания носить платок в классе женщину перевели на другое место работы - в школу профессионального образования, где учатся старшие ученики. В таких действиях учительница усматривает нарушение ее конституционного права на свободу религии. Однако судьи нарушений в действиях в отношении женщины не видят и настаивают на соблюдении закона о нейтралитете.
Издание отмечает, что решение еще может быть обжаловано в суде высшей инстанции.
Ранее сообщалось, что суд ЕС принял решение, согласно которому европейские работодатели имеют право запрещать сотрудницам носить мусульманские платки на рабочем месте. Решение Европейского суда обжалованию не подлежат.
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