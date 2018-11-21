Суд в Арабских Эмиратах приговорил британца к пожизненному заключению за шпионаж

Суд Абу-Даби (Объединенные Арабские Эмираты) приговорил к пожизненному заключению 31-летнего британского студента Даремского университета Мэтью Хеджеса по обвинению в шпионаже.
Об этом сообщает издание The Guardian.
Хеджес находился под арестом в ОАЭ шесть месяцев с момента его задержания в аэропорту Дубая в мае 2018 года. Студент прибыл в страну для проведения академического исследования о влиянии "Арабской весны" на внешнюю политику Эмиратов.
Генеральный прокурор ОАЭ Хамад аль-Шамси сообщил, что британец обвиняется в "шпионаже в пользу чужой страны, который поставил под угрозу военную, политическую и экономическую безопасность государства".
По информации британского издания, заседание суда по делу Хеджеса длилось "менее пяти минут и без присутствия адвоката".
"Министерство иностранных дел останется в тесном контакте с Мэтью, его семьей и его адвокатом. Мы будем продолжать делать все возможное, чтобы поддержать их, пока они рассматривают свои следующие шаги, и мы будем продолжать продвигать этот вопрос на высшем уровне с Эмиратами", - отметила премьер-министр Великобритании Тереза Мэй.
Напомним, что в июне правительство Катара подало на ОАЭ заявление в Международный суд ООН в связи с нарушением прав человека. В частности, речь шла о выдворении граждан страны из ОАЭ, отказе им во въезде или проезде через территорию страны, закрытии воздушного пространства и морских портов ОАЭ. Иск был частично удовлетворен.
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