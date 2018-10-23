23 октября 2018, вторник

Суд в 3,5 раза сократил компенсацию от агрохимической компании Monsanto больному раком

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Пострадавшему от использования средства против сорняков Roundup присудили 78 миллионов долларов вместо 289 миллионов

Пострадавшему от использования средства против сорняков Roundup присудили 78 миллионов долларов вместо 289 миллионов

Суд в американском Сан-Франциско снизил сумму компенсации от компании Monsanto с 289 миллионов до 78 миллионов долларов пострадавшему с онкологическим заболеванием.

При этом судья не удовлетворила требование химического гиганта о новом процессе, сообщает DW.

В августе суд оштрафовал Monsanto на 289 миллионов долларов. Присяжные сочли, что гербицид глифосат, который содержится в средстве для уничтожения сорняков Roundup, который производит компания, "в значительной степени" содействовал развитию онкологического заболевания у 46-летнего мужчины.

Ранее пострадавший Дуэйн Джонсон работал школьным садовником и использовал средство в течение нескольких лет. По мнению присяжных, компания не предупреждала покупателей своей продукции о том, что гербициды могут привести к онкологическим заболеваниям.

На Monsanto аналогичные иски подали и сотни других больных раком, жалобу Джонсона рассмотрели раньше, поскольку мужчина умирает.

Эксперты не пришли к общему мнению о влиянии глифосата на здоровье человека. В 2015 году Агентство ООН отнесло глифосат к "вероятно канцерогенным". В то же время, агентство по химикатам и безопасности пищевых продуктов, которое проверяло химическое вещество для Евросоюза, считает его безопасным.

Американская компания Monsanto является одним из лидеров на мировом рынке продаж семян и гербицидов. С июня 2018 года она принадлежит немецкому концерну Bayer.

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