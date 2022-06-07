Суд в США выдал ордер на арест двух самолетов Абрамовича 7 июня, 03:35 Цей матеріал також доступний українською Роман Абрамович (Фото:REUTERS/Andrew Winning)

Суд в США одобрил ордер на арест двух частных самолетов российского олигарха Романа Абрамовича, чья стоимость превышает 400 миллионов долларов.

Об этом сообщает CNN.

Теперь будут арестованы самолеты Gulfstream и Boeing 787−8 Dreamliner, которые считаются одними из самых дорогих частных самолетов в мире.



Самолеты и запчасти подпадают под ограничения экспорта. Также они летали в РФ без получения лицензии Министерства торговли США

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Против Абрамовича также выдвинули административные обвинения. Если его вину докажут, он может заплатить штраф, который превышает стоимость самолетов.

В середине апреля в оффшорной зоне Джерси, которая входит в британскую юрисдикцию, заморозили активы российского олигарха Романа Абрамовича на $7 млрд.

Власти острова Джерси проводят широкомасштабное предварительное расследование в отношении состояния Романа Абрамовича. Среди прочего они пытаются выяснить, помог ли деловой партнер миллиардеру уклониться от санкций Британии.



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