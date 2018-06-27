Суд США установил сроки возвращения детей нелегальных мигрантов, которых разлучили с родителями на границе

Детей младше пяти лет суд обязал вернуть родителям в течение двух недель

Федеральный суд в США запретил разлучать семьи нелегальных мигрантов на границе и вынес решение о возращении детей родителям.

Как сообщает Reuters, суд постановил вернуть детей младше пяти лет в течение 14 дней, а детей старше пяти – в течение 30 дней.

Отмечается, что на территории США в специальных приютах для детей мигрантов находятся около 2300 несовершеннолетних.

Администрация президента США может подать апелляцию.

Иск в суд подал Американский союз защиты гражданских свобод (ACLU) от матери и ее 6-летней дочери. Семья спасалась от преследований на почве религии, но их разлучили в ноябре 2017 года. Мать с ребенком воссоединились в марте текущего года, но теперь ACLU представляет в суде интересы других мигрантов.

Напомним, с 19 апреля по 31 мая из-за политики "нулевой толерантности", объявленной генеральным прокурором США Джеффом Сешнсом, на границе Мексики с США 1995 детей были разлучены с родителями.

Согласно этому принципу, всем, кто пересекает границу США нелегально, будут предъявлены обвинения, они будут арестованы. При этом несовершеннолетних мигрантов отправляют в специальные центры. Младенцев и детей 2-3 лет отправляют в особые приюты.

В ООН считают подобную практику "бесстыдной" и призвали Вашингтон прекратить разделять семьи нелегалов.

20 июня президент США Дональд Трамп подписал указ, который позволит не разлучать семьи нелегальных мигрантов на южной границе.

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