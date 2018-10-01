Суд Словакии арестовал подозреваемых в убийстве журналиста Кучака

Среди подозреваемых в деле об убийстве журналиста есть женщина

В Словакии суд арестовал подозреваемых в убийстве журналиста-расследователя Яна Кучака и его девушки.

Как сообщает Euobserver, решение было принято в воскресенье. 30 сентября. Подозреваемые будут находиться по стражей до окончания расследования.

Ранее сообщалось, что Генпрокуратура Словакии объявила подозрения в деле об убийстве журналиста четверым людям.

Напомним, что 25 февраля 2018 года были найдены мертвыми 27-летний журналист Ян Кучак и его девушка в их доме в городе Велка-Мака. Кучак работал над темой о мошенничестве с деньгами ЕС и возможной причастности к этому итальянской мафии из клана Ндрангета.

Преступление спровоцировало в Словакии массовые протесты, во время которых митингующие требовали отставки главы МВД.

В связи с убийством Кучака премьер-министр Словакии Роберт Фицо подал в отставку. Новым премьером Словакии назначен Петер Пеллегрини. Под его руководством также было сформировано новое правительство.