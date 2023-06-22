Российский суд отклонил апелляцию об освобождении журналиста WSJ Эвана Гершковича 22 июня, 13:47 Журналист Эван Гершкович (Фото:REUTERS/Евгения)

Московский суд признал «законным» продление ареста журналисту Wall Street Journal Эвану Гершковичу, которого российский режим обвиняет в шпионаже. Его будут удерживать под стражей до конца августа.

Об этом сообщает Wall Street Journal.

На заседании по рассмотрению апелляции впервые присутствовали родители журналиста, а также дипломаты.

Хотя дело рассматривается в закрытом режиме, родителям Гершковича и иностранным послам разрешили присутствовать в зале суда.

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В конце мая Лефортовский суд Москвы продлил до 30 августа срок содержания под стражей Гершковича.

Родители Эвана Гершковича тогда приехали в Лефортовский суд. Однако, как позже сообщила представительница суда, не присутствовали на заседании, поскольку материалы дела являются «секретными»

В WSJ заявили, что практически все судебные процессы за шпионаж в России заканчиваются обвинительным приговором, а приговор предусматривает наказание до 20 лет лишения свободы.

Лефортовский суд арестовал Гершковича 30 марта. Спецслужбы страны-агрессора утверждают, что он якобы занимался сбором сведений об одном из предприятий российского ВПК «по заданию США». Журналиста задержали в Екатеринбурге.

Екатеринбургский пиарщик Ярослав Ширшиков, который сопровождал корреспондента, заявил, что Гершкович готовил материалы о ЧВК Вагнера и войне РФ против Украины.

The Wall Street Journal отвергло утверждение российского режима и потребовало немедленно освободить журналиста.

США признали Гершковича неправомерно задержанным — это позволяет государству вести переговоры от его имени. Его делом будет заниматься подразделение Госдепартамента, которое обычно ведет переговоры по освобождению заложников.

Президент США Джо Байден заявил, что Гершкович «поехал в Россию, чтобы пролить свет на темноту», и сказал, что Вашингтон ежедневно работает над его освобождением.

По данным агентства Bloomberg, арест журналиста лично одобрил российский диктатор Владимир Путин.

Сам журналист категорически отрицает вину.