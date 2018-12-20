Суд решил не снимать обвинения с Харви Вайнштейна Сегодня, 22:39 94 Цей матеріал також доступний українською Если вину признают, Вайнштейну грозит пожизненное заключение

Нью-йоркский суд принял решение не снимать обвинения в сексуальной агрессии с голливудского продюсера Харви Вайнштейна, сообщает Тhe Guardian.

Адвокаты Вайнштейна ходатайствовали о снятии обвинений, утверждая, что достоверность собранных против него доказательств поставлена под сомнение в связи с действиями детектива полиции, который, как утверждается, натаскивал против него потенциального свидетеля и одну из обвинителей.

Судья Джеймс Берк отклонил ходатайство защиты и назначил следующее слушание по делу на 7 марта 2019 года.

Адвокат Вайнштейна Бен Брафман заявил, что они “разумеется, разочарованы тем, что обвинения сегодня не были сняты”, однако выразил уверенность, что его клиент будет “полностью оправдан”.

В случае признания вины продюсеру грозит пожизненное заключение.

25 мая Вайнштейн пришел в полицейский участок в Нью-Йорке и был арестован. Позже он был освобожден под залог в размере один миллион долларов.

31 мая суд Нью-Йорка предъявил кинопродюссеру обвинения в изнасиловании.

Ранее десятки женщин предъявили свои обвинения в адрес Вайнштейна, в том числе в изнасилованиях и сексуальных домогательствах.

Скандал вокруг Вайнштейна разросся после того, как издание The New York Times опубликовало масштабное расследование о сексуальных домогательствах продюсера, длившихся десятилетиями.