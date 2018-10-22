Суд приговорил экс-премьера Хорватии к заключению за взяточничество и наживу на войне

Бывшего премьер-министра Хорватии и экс-лидера партии HDZ Иво Санадера приговорили к 2,5 годам тюрьмы.

Данное решение принял суд в Загребе, пишет Reuters.

Экс-чиновника обвиняют в злоупотреблении служебными полномочиями и в получении наживы от войны.

Также он будет вынужден возместить государству 557 миллионов ​​долларов.

Иво Санадер занимал должность заместителя министра иностранных дел в 1993 -1995 годах, то есть во время войны. Тогда он представлял правительство Хорватии на переговорах с австрийским Hypo Alpe Adria Bank, по итогам которых банк выдал стране кредит для покупки помещений за рубежом для дипломатических представительств.

В августе 2011 года Управление по борьбе с коррупцией и организованной преступностью Хорватии выдвинуло обвинения против Санадера, в котором утверждалось, что в период с 1994 по 1995 годы он обеспечил подписание кредитного соглашения между хорватским правительством и австрийским банком Hypo Bank на сумму 140 млн австрийских шиллингов и получил за это от банка взятку в размере 5% - 7 млн ​​шиллингов, или около 500 тыс. евро.

Напомним, что Санадер уже отсидел три года в тюрьме, начиная с 2012-го, по этому делу, но тогда Конституционный суд постановил, что Санадера ограничили в праве на справедливый суд. В связи с этим его выпустили. По словам адвоката экс-чиновника, его подзащитный уже отбыл заключение и будет подавать апелляцию.