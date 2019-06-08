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Суд отправил журналиста Медузы Голунова на 2 месяца под домашний арест

Сегодня, 22:47
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Суд отправил журналиста Медузы Голунова на 2 месяца под домашний арест - фото

REUTERS/Tatyana Makeyeva

Суд запретил Голунову пользоваться средствами связи

Суд в Москве отправил под домашний арест до 7 августа журналиста Медузы Ивана Голунова, обвиняемого «в покушении на сбыт наркотиков».

Об этом сообщает Новая газета.

Во время заседания прокурор представил выписной эпикриз о том, что состояние здоровья позволяет Голунову участвовать в судебном заседании. Адвокат журналиста Ольга Динзе возразила о приобщении этих материалов. «Я этот документ увидела только у прокурора, и не понятно откуда этот документ появился», — отметила она.

Адвокаты просили дополнительное время на ознакомление со 100 страницами материалов дела, но судья посчитал, что 30−и минут было достаточно.

Как сообщает Медуза, суд также запретил Голунову пользоваться средствами связи и общаться с другими фигурантами дела.

Напомним, что 7 июня российские силовики задержали в Москве журналиста-расследователя зарегистрированного в Латвии русскоязычного интернет-издания Медуза Ивана Голунова.

Ему предъявили обвинение в покушении на сбыт наркотиков в крупном размере. Данная статья УК предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок от 10 до 20 лет.

Теги:   Журналист Нападение на журналистов

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