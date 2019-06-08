Суд отправил журналиста Медузы Голунова на 2 месяца под домашний арест
Суд в Москве отправил под домашний арест до 7 августа журналиста Медузы Ивана Голунова, обвиняемого «в покушении на сбыт наркотиков».
Об этом сообщает Новая газета.
Во время заседания прокурор представил выписной эпикриз о том, что состояние здоровья позволяет Голунову участвовать в судебном заседании. Адвокат журналиста Ольга Динзе возразила о приобщении этих материалов. «Я этот документ увидела только у прокурора, и не понятно откуда этот документ появился», — отметила она.
Адвокаты просили дополнительное время на ознакомление со 100 страницами материалов дела, но судья посчитал, что 30−и минут было достаточно.
Как сообщает Медуза, суд также запретил Голунову пользоваться средствами связи и общаться с другими фигурантами дела.
Напомним, что 7 июня российские силовики задержали в Москве журналиста-расследователя зарегистрированного в Латвии русскоязычного интернет-издания Медуза Ивана Голунова.
Ему предъявили обвинение в покушении на сбыт наркотиков в крупном размере. Данная статья УК предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок от 10 до 20 лет.