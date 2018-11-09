Суд отменил запрет на проведение марша националистов в Варшаве

Суд в польской столице Варшаве отменил запрет на проведение марша националистов и правых радикалов в день 100-летия независимости Польши.

В суде отметили, что доводов, представленных властями города, недостаточно, сообщает DW.

Ожидается, что власти города подадут апелляцию.

Национал-консервативное правительство Польши в качестве реакции на запрет объявило о проведении альтернативного марша по тому же маршруту. Шествие должен был возглавить президент страны Анджей Дуда. После вердикта суда представители правительства призвали отметить национальный праздник совместным маршем.

Накануне мэр Варшавы Ханна Гронкевич-Вальц запретила проводить марш. Она выразила озабоченность способностью полиции Варшавы обеспечить безопасность шествия.

В прошлом году в ходе марша в День независимости на улицы города вышли десятки тысяч националистов, многие их которых выкрикивали расистские лозунги и принесли с собой провокационные транспаранты. Всего в шествии тогда приняли участие почти 60 тысяч человек.

Подобные марши правых сил проходят в Варшаве с 2009 года.

11 ноября 2018 года Польша празднует 100 лет независимости. В этот день в 1918 году завершился период раздела Польши между Россией, Германией и Австро-Венгрией.