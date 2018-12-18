Суд отложил вынесение приговора экс-советнику Трампа Сегодня, 20:11 77 Цей матеріал також доступний українською Майкл Флинн

Федеральный суд США по округу Колумбия отложил вынесение приговора экс-советнику американского президента по национальной безопасности Майклу Флинну по делу о связях с Россией.

Как сообщает CNN, бывший советник президента США Дональда Трампа не будет осужден в этот вторник, 18 декабря.

Во время заседания Флинн признал, что "знал", что предоставление заведомо ложных сведений ФБР является уголовным преступлением.

"Я хочу быть с вами откровенным, это очень серьезное преступление. Вы не только лгали ФБР, но и лгали высокопоставленным чиновникам избранной администрации", - ответил ему судья Эммет Салливан.

Ранее спецпрокурор США Роберт Мюллер попросил суд не сажать в тюрьму Майкла Флинна, поскольку он предоставил огромный объем информации, которая существенно повиляла на ход расследования дела о вмешательстве России в выборы США.

Флинн, который занимал пост в Белом доме только 24 дня, в декабре прошлого года признал себя виновным во лжи ФБР относительно контактов с РФ.

По закону, Флинн может быть заключен не более чем на 5 лет за ложь ФБР, а его соглашение со следствием предусматривает, что его могут посадить на срок до шести месяцев. Кроме того, он может попросить суд не назначать ему штраф. Однако, приговор может быть более жестким, если подтвердятся обвинения следствия, что Флинн нарушил соглашение, снова солгав ФБР.

Флинн был вынужден уйти в отставку после того как выяснилось, что он ввел в заблуждение вице-президента Майка Пенса касательно своих разговоров с тогдашним российским послом в США Сергеем Кисляком.

Пойдя на сделку со следствием, он признал, что солгал ФБР о разговорах с Кисляком, которые имели место за несколько недель до того как Трамп вступил в должность.

Следствие заявило, что они обсуждали антироссийские санкции и Флинн попросил Кисляка отсрочить голосование в ООН, которое считалось неблагоприятным для Израиля.