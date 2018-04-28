Суд отложил рассмотрение иска порноактрисы против Трампа

Суд в Лос-Анджелесе отложил рассмотрение бывшей порноактрисы Стеффани Клиффорд против президента США Дональда Трампа на 27 июля, сообщает Associated Press со ссылкой на адвоката американского лидера Майкла Коэна.

По информации агентства, такое решение было принято из-за расследования в отношении личного адвоката Трампа Майкла Коэна, которые представляет президента в данном деле.

В начале 2018 года газета The Wall Street Journal сообщила, что юрист Трампа Майкл Коэн заплатил порноактрисе за молчание $130 тыс. Соглашение было достигнуто непосредственно перед президентскими выборами 2016 года.

Сам Коэн в феврале 2018 подтвердил этот факт, однако заявил, что сделал это по собственной инициативе и из собственных средств.

В ответ адвокаты Сторми Дэниелс заявили, что этим признанием Коэн нарушил соглашение между Трампом и Клиффорд о неразглашении их отношений. Теперь актриса намерена через суд добиться расторжения подписки о молчании о своей связи с нынешним президентом. Команда Трампа утверждает, что Клиффорд уже проиграла дело.

29 марта Клиффорд заявила об угрозах в свой адрес.