Суд отложил на неопределенный срок оглашение приговора Манафорту Сегодня, 02:56 259 Цей матеріал також доступний українською EPA Пол Манафорт EPA

Приговор экс-главе предвыборного штаба Дональда Трампа Полу Манафорту в суде Виргинии отложен на неопределенное время.

Как передает Reuters суд перенес вынесение приговора из-за параллельного процесса о предполагаемом нарушении Манафортом соглашения о сотрудничестве со следствием.

Судья Томас Селби Эллис пояснил, что он хочет отложить вынесение приговора до тех пор, пока суд в Вашингтоне не вынесет решения о том, солгал ли Манафорт спецпрокурору США Роберту Мюллеру, который занимается расследованием предположительного вмешательства в выборы президента Соединенных Штатов в 2016 году.



Ранее прокуроры США предоставили суду доказательства лжи Манафорта.

Установить то, что Манафорт солгал о контактах с Килимником удалось благодаря ошибке адвокатов политтехнолога при подготовке судебных документов. Они загрузили в базу данных суда неотредактированные файлы, из которых следовало, что Манафорт делился с Килимником данными опросов, связанных с президентской кампанией Трампа.



Константин Килимник - давний соратник Манафорта и очень закрытая фигура. По информации Радио Свобода, уроженец Кривого Рога был украинским инсайдером Манафорта и докладывал ему о ситуации в Украине во время предвыборной гонки в США в 2016 году.

Источники The Financial Times сообщали, что Килимник мог быть связан с российской разведкой во времена работы на экс-президента Украины Виктора Януковича в команде Манафорта. По данным FT, Килимник попал в команду Манафорта в качестве переводчика во время работы с самым богатым олигархом Украины Ринатом Ахметовым. Постепенно ему доверили больше обязанностей.

Напомним, что в августе 2018 года Манафорта признали виновным по восьми пунктам обвинений в финансовом мошенничестве. Он заключил соглашение о сотрудничестве с командой спецпрокурора Роберта Мюллера с целью избежать второго судебного разбирательства, который должен был состояться в Округе Колумбия.



Обвинения связаны с работой Манафорта на прокремлевских политиков и олигархов в Украине, в частности с тем, что он не зарегистрировался как иностранный агент Партии регионов и экс-президента Украины Виктора Януковича.