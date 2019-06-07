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Суд отклонил иск против Бориса Джонсона из-за его высказываний о Brexit

Вчера, 16:51
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Суд отклонил иск против Бориса Джонсона из-за его высказываний о Brexit - фото

REUTERS/Andrew Yates

Борис Джонсон

Высокий суд Лондона отказался удовлетворить иск о «лживых заявлениях» бывшего министра иностранных дел Великобритании, кандидата в премьер-министры Бориса Джонсона о Brexit.

Об этом сообщает Reuters.

Судьи Высокого суда пообещали в ближайшее время обнародовать причины отклонения иска.

В иске Джонсона обвиняли в том, что он перед референдумом по Brexit во время своей кампании солгал о том, что Британия еженедельно отправляет 350 млн фунтов ЕС.

По мнению истца, это заявление ввело британцев в заблуждение, став символом разногласий вокруг референдума, в результате которого 52% проголосовавших британцев поддержали выход из Европейского Союза.

Иск подал бизнесмен Маркус Болл. Он собрал более 200 тыс. фунтов на судебный процесс с помощью онлайн-площадки краудфандинга.

Борис Джонсон ушел в отставку с поста главы МИД 9 июля 2018 года из-за нового плана премьер-министра Терезы Мэй по «мягкому» выходу из Европейского Союза.

Он официально объявил о начале своей избирательной кампании с целью получить должность лидера Консервативной партии и премьер-министра Великобритании.

Теги:   Brexit Борис Джонсон Великобритания

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