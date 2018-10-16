Суд отклонил иск порноактрисы Сторми Дэниелс против Дональд Трампа

Федеральный суд США отклонил иск порноактрисы Сторми Дэниелс, настоящее имя которой является Стэфани Клиффорд, поданный против президента США Дональда Трампа.
Об этом передает CNN.
Речь идет об иске, в котором Трамп назвал "липовыми" заявления актрисы о том, что ей угрожал неизвестный мужчина в случае разглашения связей с президентом США.
"Суд согласен с аргументами Трампа, потому что данный твит представляет собой риторическую гиперболу, обычно связанную с политикой и публичным дискурсом в США. Первая поправка защищает этот тип риторического заявления", - заявил судья Джеймс Отеро.
В начале 2018 года газета The Wall Street Journal сообщила, что юрист Трампа Майкл Коэн заплатил порноактрисе за молчание $130 тыс. Соглашение было достигнуто непосредственно перед президентскими выборами 2016 года.
Сам Коэн в феврале 2018 подтвердил этот факт, однако заявил, что сделал это по собственной инициативе и из собственных средств.
В ответ адвокаты Сторми Дэниелс заявили, что этим признанием Коэн нарушил соглашение между Трампом и Клиффорд о неразглашении их отношений. Теперь актриса намерена через суд добиться расторжения подписки о молчании о своей связи с нынешним президентом. Команда Трампа утверждает, что Клиффорд уже проиграла дело.
29 марта Клиффорд заявила об угрозах в свой адрес.
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