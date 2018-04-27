Суд отклонил иск Манафорта о превышении спецпрокурором Мюллером своих полномочий

Суд отказался удовлетворить гражданский иск бывшего главы избирательного штаба Дональда Трампа Пола Манафорта, который пытался оспорить полномочия специального прокурора по расследованию российского вмешательства в выборы 2016 года.

Как передает CNN, Манафорт считает, что заместитель генерального прокурора Род Розенштейн и специальный прокурор Роберт Мюллер превысили свои полномочия, когда обвинили его в преступлениях, которые, по его словам, не имеют никакого отношения к выборам 2016 года

Из приказа Розенштейна о назначении Мюллера следует, что спецпрокурор уполномочен расследовать вмешательство России в выборы 2016 года, возможные связи или координацию между членами избирательного штаба Трампа и россиянами, а также "любые вопросы, которые появились или могут возникнуть непосредственно во время расследования".

Напомним, что Пол Манафорт призвал федерального судью отклонить обвинения в отмывании денег и незаконном лоббировании. Его защита считает, что Мюллер превысил свои полномочия, поскольку был назначен расследовать возможный сговор между Россией и предвыборной кампанией Трампа.

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Манафорту были предъявлены обвинения, которые касаются отмывания денег, которые он получил работая в Украине, его также обвиняют в том, что он не зарегистрировался в качестве иностранного агента, хотя занимался лоббированием интересов в США прокремлевского правительства Украины времен бывшего президента Виктора Януковича.