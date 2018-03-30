Суд отказал адвокатам порноактрисы в прошении вызвать Трампа на допрос

Федеральный суд в штате Калифорния отказал в прошении адвоката бывшей порноактрисы Сторми Дэниэлс (Стефани Клиффорд) о вызове в суд президента США Дональда Трампа для дачи свидетельских показаний, передает CNBC News.

По данным телеканала, отказ связан с тем, что суд пока не получил необходимых документов от адвокатов Трампа. Последние хотят подать ходатайство с просьбой о передаче дела в арбитраж.

В свою очередь защита Дэниэлс заявила, что они повторно направят прошение о вызове президента США на допрос.

Ранее порноактриса заявила об угрозах с требованием "оставить Трампа в покое".

Напомним, порноактриса Стефани Клиффорд, более известная под псевдонимом Сторми Дэниэлс, подала иск против президента США Дональда Трампа.

Она заявила, что Трамп не подписал договор о неразглашении их отношений, которые продолжались с лета 2006 года до начала 2007 года.

Позже пресс-секретарь Белого дома Сара Сандерс заявила, что адвокаты Трампа выиграли суд против Клиффорд.