В Минске суд оштрафовал участников акции в поддержку захваченных Россией украинских моряков Сегодня, 15:53 39 Цей матеріал також доступний українською Участники акции принесли бумажные кораблики под посольство России в Минске

22 декабря Центральный районный суд Минска оштрафовал Евгения Батуру, Светлану Коваленко и журналистку издания Новы час Диану Середюк за акцию в поддержку захваченных Россией в Керченском проливе украинских моряков. Активисты принесли под посольство России в Минске бумажные кораблики.

Как сообщает правозащитный центр Вясна, действия активистов квалифицировали по ст. 23.34 КоАП - участие в несанкционированном массовом мероприятии.

Чтобы поддержать активистов, в суд пришло несколько десятков человек, которые тоже принесли с собой бумажные кораблики. Однако милиция заявила, что суд не начнется, пока кораблики не уберут.

Слева направо: Светлана Коваленко, Евгений Батура, Диана Середюк

Журналистка Середюк заявила на суде, что присутствовала на акции, так как это было редакционное задание Новага Часу.

В итоге всем троим назначили штрафы по 490 белорусских рублей (больше 6300 грн).

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Акция состоялась вечером 26 ноября. Как писал Новы час, в ней принимали участие 15 человек.

Российские силовики захватили два малых бронированных артиллерийских катера Бердянск и Никополь и рейдовый буксир Яны Капу и 24 военнослужащих ВМС ВС Украины 25 ноября в районе Керченского пролива.

Россия настаивает, что украинские военные корабли нарушили госграницу при переходе из Черного моря в Азовское море. Подконтрольный Кремлю суд Крымаарестовал всех захваченных моряков до 25 января 2019 года. Российская сторона вменяет им "незаконное пересечение госграницы". Официальный Киев считает их военнопленными.

По данным Министерства по вопросам временно оккупированных территорий и внутренне перемещенных лиц Украины, Россия атаковала и захватила украинские военные корабли в международных водах Черного моря.

После событий в Керченском проливе президент Украины ввел военное положение на 30 дней в таких областях, как Винницкая, Луганская, Донецкая, Запорожская, Николаевская, Одесская, Сумская, Харьковская, Черниговская, Херсонская, а также во внутренних водах Азово-Керченской акватории.