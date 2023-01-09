Экс-премьера Чехии Бабиша оправдали по делу о махинациях с 2 миллионами долларов субсидии от ЕС 9 января, 12:14 Андрей Бабиш (Фото:REUTERS/David W Cerny)

В Чехии суд оправдал бывшего премьер-министра страны Андрея Бабиша, обвиняемого в мошенничестве, в котором фигурирует сумма в 2 млн долларов дотаций от Евросоюза.

Об этом сообщает АР.



Прокуратура требовала приговорить экс-премьера-миллиардера к 3 годам условного наказания и штрафу в размере 10 миллионов чешских крон (440 тыс. долларов США).

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Бабиша обвиняли в том, что он незаконно получил субсидию ЕС на строительство центра Stork's Nest. Сам бывший премьер заявил, что он невиновен, а все обвинения против него политически мотивированы.

На суде, состоявшемся в понедельник, 9 января в Праге, экс-премьер отсутствовал.

«Невиновен. Я очень рад, что у нас есть независимый суд, и суд подтвердил то, что я говорил с самого начала. Что я невиновен и не делал ничего противозаконного», — прокомментировал решение суда в своем Twitter Андрей Бабиш.

Суд также оправдал бывшую соратницу Бабиша Яну Надеву, ставившую подпись под заявлением на дотации.

Андрей Бабиш является кандидатом в президенты Чехии, выборы которого пройдут 13-14 января. Его соперниками в политической гонке являются генерал армии в отставке Петр Павел, бывший глава военного комитета НАТО, и бывший ректор университета Данусе Нерудовой.

Бабиш занимал должность премьер-министра Чехии с 2017 по 2021 год.