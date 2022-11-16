Дело MH17. Суд объявит свое решение в четверг 16 ноября, 19:48 Катастрофа малайзийского Boeing произошла 17 июля 2014 года (Фото:Claus Blok Thomsen/Flickr)

Окружной суд Гааги, завершив рассмотрение дела о сбитом пассажирском лайнере рейса МН17 Малайзийских авиалиний, объявит свое решение в четверг, 17 ноября. Сколько будет продолжаться объявление — неизвестно.

Об этом сообщили в Гаагском окружном суде в комментарии Интерфакс-Украины.

По словам собеседника агентства, объявление состоится в судебном комплексе Схипгол, в котором прошел весь судебный процесс, начатый 9 марта 2019 года.

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«Суд объявит решение устно в открытом заседании, кратко объяснив, как они пришли к решению. Начало запланировано на 14:30, однако, как долго продлится чтение решения — неизвестно. Слушание состоится так же, как и все остальные дни слушаний, в зале суда, где есть возможность вести прямую трансляцию, для печати создан временный пресс-центр», — сказали в суде.

В суде воздержались сообщить, сколько именно родных и близких погибших ожидается в день принятия решения.

«Мы ожидаем, что к объявлению решения будет проявлен большой интерес, но не можем назвать конкретные цифры», — заявили в суде.

Аналогично в суде ответили на вопрос о количестве представителей средств массовой информации, а также о том, из каких стран, включая РФ, они будут.

«Интерес со стороны представителей печати очень велик, но мы не можем делать никаких заявлений о количестве, как и о том, какие СМИ будут представлены», — прокомментировал собеседник агентства.

Говоря о возможности сторон обвинения и защиты обжаловать решение, в суде объяснили, что для прокуратуры и обвиняемых срок обжалования составляет 14 дней после вынесения приговора.

«Для подозреваемых, не явившихся и не представленных защитой, 14-дневный срок начинается только со дня, когда подозреваемому стало известно о приговоре. Следовательно, должны быть обстоятельства, из которых следует, что он ознакомился с приговором. Таким обстоятельством. может быть, что он реагирует на заявление в СМИ», — уточнили в суде.

Кроме того, по словам собеседника агентства, в Нидерландах можно подать апелляцию дважды — один раз в Апелляционный суд, затем — Верховный суд.

Касаясь приведения приговора в действие, суд констатировал, что это не относится к его обязанностям. «Обязанность суда — обнародовать приговор, в частности, транслируя его в прямом эфире, публикуя для ознакомления и выпуская пресрелиз. Информирование обвиняемых и приведение приговора в действие входит в обязанности прокуратуры», — разъяснили в суде.

Отвечая на вопрос о том, будет ли суд просить переправить в Нидерланды для отбывания приговора одного из обвиняемых — Игоря Гиркина, за поимку которого обещана награда в сумме 100 тыс. долларов, и который может воевать в составе оккупационных российских войск, собеседник ответил коротко: «За это отвечает прокуратура».

Инфографика: НВ

Отвечая на вопрос, играл ли при вынесении решения суда какую-либо роль фактор войны, которую против Украины ведет Россия, в частности, как еще одно доказательство того, что за поставкой системы «Бук», из которой был сбит МН17, стоит РФ, представитель суду ответил, что «если суд найдет что-нибудь по этому поводу, это будет отражено в приговоре».

В суде исключили возможность, что решение суда может быть политически мотивированным, как это может сказать российская сторона, неоднократно заявлявшая, что результаты расследования катастрофы МН17 были политически мотивированными. «Задача суда — осуществление правосудия после справедливого, прозрачного и публично видимого процесса. Суд не о политике», — заверили в суде.

Как известно, по результатам расследования авиакатастрофы рейса МН17 прокуратура предъявила обвинение трем гражданам России и одному украинцу — Игорю Гиркину, Сергею Дубинскому, Олегу Пулатову и Леониду Харченко. Обвинение было предъявлено по двум статьям Уголовного кодекса Нидерландов — за то, что они повлекли за собой катастрофу рейса МН17, в результате которой погибли 298 пассажиров (ст. 168) и за убийство 298 пассажиров рейса МН17 (ст. 289). Наказание было приглашено в виде пожизненного заключения.

Ни один из них в зале суда не явился, и только один обвиняемый — Пулатов — был представлен нидерландскими адвокатами, в связи с чем дела слушались одновременно, но не объединены, поскольку защита, участвуя в судебном процессе, реализовывала право заявлять ходатайство и потребовать дополнительные расследования.

Катастрофа малайзийского Boeing произошла 17 июля 2014 года. Самолет авиакомпании Malaysia Airlines летел из Амстердама в Куала-Лумпур. Погибли все 298 человек, находившиеся на борту.

В августе 2014 была создана Международная следственная группа, в которую вошли представители России. В июле 2015 года Россия заблокировала в Совете Безопасности ООН предложение создать международный трибунал по расследованию аварии MH17.



В 2016 году Международная следственная группа официально обнародовала результаты расследования катастрофы Boeing Малазийских авиалиний рейса МН17, согласно которым самолет сбили с ЗРК Бук, который доставили на Донбасс из территории России.

В начале 2020 года прокуратура Нидерландов предъявила обвинения четырем подозреваемым по делу о катастрофе рейса MH17 над Донбассом.

Среди подозреваемых: Сергей Дубинский (позывной Хмурый), Игорь Гиркин (позывной Стрелок), Олег Пулатов (позывной Гюрза), Леонид Харченко (позывной Крот).