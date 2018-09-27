Суд обязал премьера Польши извиниться за свои слова о предшественниках: записать опровержение и транслировать его на крупных телеканалах

Суд обязал премьер-министра Польши Матеуша Моравецкого извиниться за свои слова о предшественниках и записать опровержение, транслируя его на двух крупных телеканалах, сообщает Euractiv.
Суд потребовал от Моравецкого в течение двух суток записать опровержение и транслировать его перед вечерними новостями на двух крупных телеканалах, признав таким образом, свою ошибку.
15 сентября во время выступления перед сторонниками Моравецкий заявил, что его правительство потратило в течение 1-1,5 лет на строительство местных дорог больше денег, чем было потрачено предшественниками за все восемь лет.
После этого оппозиционная Гражданская платформа потребовала отставки Моравецкого и подала иск против премьера с требованием опровергнуть свои слова.
Адвокат Моравецкого заявил о несогласии с решением суда, но признал, что, скорее всего, премьер выступит с опровержением.
Моравецкий занимает должность премьер-министра Польши с 8 декабря 2017 года, он является выдвиженцем правящей консервативной партии Право и Справедливость.
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