Суд обязал правительство Нидерландов уменьшить выбросы парниковых газов

По информации экспертов ООН, глобальное потепление необходимо удержать в пределах 1,5 градуса Цельсия

Апелляционный суд в Нидерландах постановил, что правительство страны должно делать больше для уменьшения выбросов парниковых газов, передает DW.

Гаагский апелляционный суд обязал правительство Нидерландов сократить выбросы парниковых газов быстрее, чем планировалось - до конца 2020 года до менее 25% ниже контрольных уровней 1990 года.

Председательствующий судья Мари-Энн Тан-де Соннавиль отклонила апелляцию правительства на решение окружного суда 2015 года.

"Правительство сделало слишком мало, чтобы предотвратить опасность изменения климата и делает слишком мало, чтобы преодолеть ее... Существует явная вероятность того, что сокращение выбросов будет гораздо меньше 25-процентной цели, что является неприемлемым.", - сказала Соннавиль.

Судья подчеркнула, что "государство действует вне закона и с нарушением обязанностей".

Как отмечается, решение 2015 года стало кульминацией судебного процесса по иску экологической группы Urgenda, поданного от имени 900 голландских граждан. Иск был подан после того как Нидерланды сократили расходы на альтернативную энергию в результате финансового кризиса 2008/2009 годов.

Подобные процессы сейчас идут в нескольких странах мира.

По информации экспертов ООН, глобальное потепление необходимо удержать в пределах 1,5 градуса Цельсия, для чего нужны "беспрецедентные" изменения.