Суд обязал Ле Пен компенсировать Европарламенту 300 тысяч евро, потраченных на подругу

Генеральный суд ЕС во вторник, 19 июня, поддержал решение Европарламента о взыскании почти 300 тысяч евро с лидера французского ультраправого движения Национальный фронт Марин Ле Пен, из-за злоупотребления фондами ЕП.

Об этом пишет Politico.

Постановление последовало после расследования Европейского бюро по борьбе с мошенничеством (OLAF). Бюро в 2016 году обнаружило, что лидер НФ "необоснованно заплатила" 298 497,87 евро своим помощникам якобы за "парламентскую помощь" в ЕП в период с декабря 2010 года по февраль 2016 года.

Суд постановил, что деньги должны быть компенсированы, поскольку Ле Пен не смогла доказать, что "ее помощник выполнял для нее фактическую работу".

Ранее стало известно, что Марин Ле Пен подозревается в выплате денег из фонда Европарламента своей подруге Катрин Гриз, оформленной как парламентская помощница, хотя на самом деле она работала на партию Национальный фронт.

Ле Пен отказалась вернуть Европарламенту 300 тысяч евро, потраченных на зарплату Гриз, в результате чего была лишена депутатского иммунитета.

Смотрите также

Кроме того, в марте суд ЕС принял решение обязать основателя французской праворадикальной партии Национальный фронт Жана-Мари Ле Пена (отца нынешнего лидера) вернуть в бюджет Европейского парламента €320 тыс., которые были потрачены неправомерно. В этом случае речь шла также о незаслуженной заработной плате помощнику.