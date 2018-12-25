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Суд обязал КНДР выплатить полмиллиарда долларов семье погибшего американского студента

Сегодня, 02:09
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Вормбьер был задержан за то, что сорвал плакат со стены

Суд федерального округа Колумбия постановил, что руководство КНДР должно выплатить родственникам погибшего американского студента Отто Вормбьера 501 миллион долларов.

Об этом передает CNN.

Судья Берил Хауэлл заявила, что КНДР "несет ответственность за пытки, захват в заложники и внесудебное убийство Отто Вормбьера".

Американский студент Отто Вормбьер умер 19 июня в США после возвращения из КНДР в состоянии комы. По словам родственников студента, причиной его смерти стали последствия заключения в КНДР.

В свою очередь Госдеп США возложил ответственность за смерть Отто Вормбьера на КНДР

Напомним, 13 июня власти Северной Кореи освободили американского студента Отто Вормбьера, осужденного в 2016 году к тюремному заключению за попытку кражи плаката из отеля. Его эвакуировали из КНДР в состоянии комы, в которую он впал весной 2016 года. В США у него диагностировали поражения отделов головного мозга, а также значительное отмирание его тканей.

 

Теги:   Северная Корея КНДР США

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