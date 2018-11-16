16 ноября 2018, пятница

Суд обязал Белый дом восстановить аккредитацию корреспондента CNN

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Дональд Трамп во время скандальной пресс-конференции

Дональд Трамп во время скандальной пресс-конференции

Федеральный судья по округу Колумбия обязал Белый дом восстановить аккредитацию корреспондента телеканала CNN Джима Акосты.

Как передает CNN, это решение является первой победой американского телеканала, который, по мнению президента Дональда Трампа, распространяет фейковые новости, в судебном разбирательстве по иску против главы Белого дома и нескольких его помощников.

В иске утверждается, что приостановление действия аккредитации Акосты нарушает права CNN и Акосты, гарантированные первой и пятой поправками к Конституции США (право на свободу прессы и надлежащее судебное разбирательство).

Суд не вынес решения по основному делу. Но удовлетворил жалобу CNN относительно предварительного судебного запрета.

Напомним, что американский телеканал CNN обратился в суд с иском против президента США Дональда Трампа и нескольких его помощников, требуя немедленно восстановить аккредитацию корреспондента Джима Акосты в Белом доме. 

Белый дом приостановил действие аккредитации журналиста после конференции 7 ноября, на которой Дональд Трамп устроил перепалку с Джимом Акостой, назвав его "грубым и ужасным".

Официальная причина отзыва аккредитации - рукоприкладство в отношении женщины. Во время очередной попытки задать вопрос Трампу Джим Акоста не разрешил сотруднице Белого дома вырвать из рук микрофон.

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