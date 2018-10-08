Суд Люблина приговорил семерых украинцев за избиение поляков на границе

Нападение на поляков произошло в июле 2016 года

Суд польского Люблина приговорил семерых граждан Украины за нападение на группу польских журналистов во время акции протеста возле пункта пропуска Рава-Русская на украинско-польской границе.

Как сообщает Dziennik Wschodni, в июле 2016 года автомобиль Peugeot польских телевизионщиков, которые ехали во Львов, был заблокирован украинскими протестующими сразу же после пересечения границы.

Участники митинга против приостановления Польшей малого пограничного движения с Украиной не хотели пропускать поляков и окружили автомобиль. Они сломали зеркала, двери и лобовое стекло, чем нанесли ущерб на 39 тыс. злотых. По данным польской прокуратуры, украинцы угрожали физической расправой и оскорбляли поляков.

"Поляков надо убивать... Убьем поляков, на колени, польская сука", - цитирует сторона обвинения угрозы украинцев во время инцидента.

Согласно решению суда, украинцев признали виновными в унижении и применении насилия на почве межнациональной розни.

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Владимира П., Константина В. и Романа Г. приговорили к году заключения с испытательным сроком в три года и штрафу в 1 тыс. злотых. Олега Г. - к 11 месяцам тюрьмы с испытательным сроком три года и 1 тыс. злотых штрафа. Николая Т. - к восьми месяцам лишения свободы с испытательным сроком на три года и 1 тыс. злотых штрафа. Веру Д. - к восьми месяцам лишения свободы с испытательным сроком на два года. Ольгу С. - к шести месяцам тюрьмы с испытательным сроком два года и 700 злотых штрафа. Все осужденные должны также письменно попросить прощения у своих жертв и заплатить им возмещения.