Суд Казахстана вынес приговор водителям автобуса, в котором сгорели 52 человека

Суд Казахстана приговорил к пяти годам лишения свободы троих водителей автобуса, в котором сгорели 52 пассажира.
Как сообщает Радио Свобода, в течение семи лет им запрещено работать в сфере перевозок.
Кроме того, к 3,5 годам лишения свободы приговорили механика и директора компании, которой принадлежал автобус.
Их взяли под стражу в зале суда. Подсудимые должны будут выплатить родным погибших граждан Узбекистана по два миллиона тенге морального ущерба (около 5400 долларов).
Напомним, 18 января в Актюбинской области Казахстана в результате возгорания автобуса погибли 52 человека - все граждане Узбекистана. Всего в автобусе находилось 57 человек, пятерым удалось выжить.
Согласно основной версии, причина пожара - халатное обращение с огнем.
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