Суд Казахстана вынес приговор водителям автобуса, в котором сгорели 52 человека

Суд Казахстана приговорил к пяти годам лишения свободы троих водителей автобуса, в котором сгорели 52 пассажира.

Как сообщает Радио Свобода, в течение семи лет им запрещено работать в сфере перевозок.

Кроме того, к 3,5 годам лишения свободы приговорили механика и директора компании, которой принадлежал автобус.

Их взяли под стражу в зале суда. Подсудимые должны будут выплатить родным погибших граждан Узбекистана по два миллиона тенге морального ущерба (около 5400 долларов).

Напомним, 18 января в Актюбинской области Казахстана в результате возгорания автобуса погибли 52 человека - все граждане Узбекистана. Всего в автобусе находилось 57 человек, пятерым удалось выжить.

Согласно основной версии, причина пожара - халатное обращение с огнем.