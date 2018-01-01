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Суд Канады отпустил под залог финдиректора Huawei

Сегодня, 01:27
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Мэн Ванчжоу подозревают в нарушении санкций против Ирана

Суд канадского Ванкувера принял решение отпустить под залог в 7,4 миллиона долларов финансового директора китайской компании Huawei Technologies Мэн Ванчжоу.

Об этом передает ВВС.

Отмечается, что Ванчжоу может грозить экстрадиция в США.

Ранее сообщалось, что власти Канады задержали финансового директора китайской компании Huawei Technologies Мэн Ванчжоу, экстрадицию которой запрашивают США по подозрению в нарушении американских торговых санкций против Ирана.

Представитель Министерства юстиции Канады сообщил, что Мэн Ванчжоу, которая является одним из заместителей председателя правления и дочерью основателя Huawei, была задержана в Ванкувере 1 декабря

 

Теги:   Huawei Канада Иран

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