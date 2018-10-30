30 октября 2018, вторник

Суд Ингушетии отменил соглашение с Чечней о границе и потребовал провести референдум

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Суд признал закон о границе с Чечней неконституционным
Фото: ks-ri.ru

Суд признал закон о границе с Чечней неконституционным

Конституционный суд Ингушетии признал неконституционным республиканский закон о границе с Чечней и  и потребовал провести референдум по данному вопросу.

Об этом сообщает пресс-служба Конституционного суда Ингушетии. 

"Признать Закон Республики Ингушетия от 4 октября 2018 года Об утверждении Соглашения об установлении границы между Республикой Ингушетия и Чеченской Республикой не соответствующим Конституции Республики Ингушетия...Соглашение об установлении границы...без его утверждения на референдуме не порождает правовых последствий для органов государственной власти, органов местного самоуправления, организаций и граждан в Республике Ингушетия", - сказано в заявлении суда.

26 сентября главы Чечни и Ингушетии подписали соглашение о границе между республиками, согласно которому под контроль Грозного перешла часть Надтеречного района, а Магас получил территорию на границе с Малгобекским районом.

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В этот же день в ингушской столице прошел первый митинг против изменения границ. Несмотря на недовольство жителей Ингушетии, местный парламент ратифицировал договор с Чечней.

Протестующие объявили свой митинг в центре Магаса бессрочным и потребовали референдума и отставки главы республики Юнус-Бека Евкурова.

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