Суд Гааги начал рассматривать апелляцию Радована Караджича

В суде ООН в Гааге начали рассматривать апелляции на приговор бывшему лидеру боснийских сербов Радовану Караджичу.

Как сообщает Радио Свобода, он пытается доказать, что в деле были допущены ошибки.

Караджич также требует проведения нового суда.

Напомним, 24 марта 2016 года Международный уголовный суд по бывшей Югославии признал экс-лидера боснийских сербов Радована Караджича виновным в преступлениях против человечности во время Боснийской войны в 1990-х и приговорил его к 40 годам заключения.

До этого он в течение 13 лет скрывался от Гаагского трибунала и был арестован спецслужбами Сербии в пригороде Белграда в июле 2008 года.

Караджича обвиняли в так называемой "резне в Сребренице", где было уничтожено восемь тысяч мусульман, а также в осаде Сараево, жертвами которой стали 10 тысяч человек.