В Германии подтвердили, что среди подозреваемых в подготовке госпереворота есть гражданка РФ 9 декабря, 17:50 О разоблачении заговора с целью госпереворота стало известно 7 декабря (Фото:Tobias Nordhausen/Flickr)

Суд Германии принял решение о взятии под стражу 23 задержанных по подозрению в подготовке государственного переворота.

Об этом в пятницу, 9 декабря, сообщила генеральная прокуратура страны.

Также подтверждено, что среди арестованных злоумышленников оказалась также гражданка России Виталия Б., однако ее роль в этом деле не уточняется.

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О разоблачении подготовки к госперевороту в Германии стало известно 7 декабря.

В рамках специальной антитеррористической операции по всей стране было проведено около 130 обысков по адресам, связанным с 52 подозреваемыми, и задержано 25 человек.

По данным следствия, заговорщики, связанные с движением Рейхсбюргер, участники которого не признают ФРГ, готовили силовой захват государственных учреждений.