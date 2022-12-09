В Германии подтвердили, что среди подозреваемых в подготовке госпереворота есть гражданка РФ

9 декабря, 17:50
Поделиться:
О разоблачении заговора с целью госпереворота стало известно 7 декабря (Фото:Tobias Nordhausen/Flickr)

О разоблачении заговора с целью госпереворота стало известно 7 декабря (Фото:Tobias Nordhausen/Flickr)

Суд Германии принял решение о взятии под стражу 23 задержанных по подозрению в подготовке государственного переворота.

Об этом в пятницу, 9 декабря, сообщила генеральная прокуратура страны.

Читайте также:
Вербовали через «ясновидящих». Spiegel узнал подробности о сети заговорщиков, которые готовили переворот в Германии

Также подтверждено, что среди арестованных злоумышленников оказалась также гражданка России Виталия Б., однако ее роль в этом деле не уточняется.

Видео дня

О разоблачении подготовки к госперевороту в Германии стало известно 7 декабря.

Читайте также:

Полиция задерживает 71-летнего Генриха Ройсса, наследника княжеского рода, которого заговорщики хотели сделать «правителем» после смены власти (Фото:Tilman Blasshofer/Reuters TV) Крупнейшая операция в истории ФРГ. В Германии раскрыли сеть заговорщиков, которые хотели свергнуть власть и вернуть Второй рейх: главное

В рамках специальной антитеррористической операции по всей стране было проведено около 130 обысков по адресам, связанным с 52 подозреваемыми, и задержано 25 человек.

По данным следствия, заговорщики, связанные с движением Рейхсбюргер, участники которого не признают ФРГ, готовили силовой захват государственных учреждений.

Редактор: Олег Кононенко

Теги:   Германия Россияне Госпереворот

Поделиться:

Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl + Enter

Загрузка...
Показать ещё новости

Про использование cookies

Продолжая просматривать NV.ua вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом и соглашаетесь на использование файлов cookies

Про файлы cookies
Радіо НВ
X