Суд Эквадора счел необоснованными жалобы Ассанжа на условия содержания в посольстве Сегодня, 10:36 106 Цей матеріал також доступний українською Суд отклонил жалобу Ассанжа на условия содержания в посольстве Эквадора

Апелляционный суд в эквадорской провинции Пичинча отклонил жалобу основателя проекта WikiLeaks Джулиана Ассанжа на условия его содержания в посольстве Эквадора в Лондоне.

Как заявил адвокат журналиста Карлос Поведа, суд счел жалобу необоснованной и не усмотрел никаких нарушений прав Ассанжа, сообщает DW.

"Мы проиграли", - констатировал адвокат.

Он добавил, что все возможности возбудить апелляционное производство по данному делу исчерпаны.

Ассанж обвинял власти Эквадора в нарушении его прав и свобод. В частности, он высказывал недовольство наложенными на него ограничениями в общении с внешним миром: ему запретили пользоваться интернетом и телефоном.

Гостей Ассанжа подвергают тщательной проверке - они должны предоставить доступ к своим страницам в социальных сетях и мобильным телефонам.

Кроме того, посольство запретило основателю WikiLeaks говорить на темы, которые могут навредить дипломатическим интересам Эквадора, и заставляет его тщательнее убирать за его котом, иначе животное могут забрать в приют.

Нынешнее правительство Эквадора не скрывает своего желания избавиться от Ассанжа. В частности, президент страны Ленин Морено заявил, что Великобритания предоставила гарантии для того, Ассанж смог покинуть посольство в Лондоне, не боясь быть экстрадированным.

Джулиан Ассанж - австралийский журналист, основавший в 2006 году организацию WikiLeaks. На ее сайте размещены секретные документы и разоблачающие различных мировых лидеров материалы.

В 2010 году шведские правоохранительные органы обвинили Ассанжа в сексуальных домогательствах и изнасиловании и обратились к Великобритании с требованием об экстрадиции. В 2012 году британский суд постановил арестовать и выдать Ассанжа Стокгольму. Тогда создатель WikiLeaks укрылся в посольстве Эквадора в Лондоне, получил убежище и не покидал его территорию в течение последних шести лет.

Сам Ассанж считает, что Швеция намеревается выдать его США, где ему грозит пожизненное заключение за публикацию в WikiLeaks секретных документов.