Суд Британии отказался выдавать россиянина из-за угрозы пыток Сегодня, 23:08 257 Цей матеріал також доступний українською Фото: Личный архив Алексея Шматко РФ разыскивает Шматко по обвинению в мошенничестве.

Высокий суд юстиции Лондона принял решение против выдачи российского бизнесмена Алексея Шматко на родину.

Об этом сообщает Радио Свобода.

В решении суда от 23 декабря говорится, что в случае отправления Шматко в Пензу, где бизнесмена разыскивают силовики, его права, предусмотренные статьей 3 Европейской конвенции по правам человека, вероятно, будут нарушены.

РФ разыскивает Шматко по обвинению в мошенничестве. Сам он утверждает, что его преследуют за отказ отдать сотруднику ФСБ долю своего бизнеса.

В 2010 году Шматко был условно осужден за фальсификацию. Он утверждает, что подвергался пыткам во время содержания под стражей.Суд Лондона принял во внимание показания трех обвиняемых по делу подпольной организации «Сеть», которая была якобы создана с целью совершения терактов во время чемпионата по футболу и президентских выборов в РФ. Задержанные заявляли о пытках со стороны местных сотрудников ФСБ в Пензе там же, где раньше удерживали Шматко.

Бизнесмен покинул Россию в 2011 году, а в 2014 году подал заявку о политическом убежище в Великобритании.