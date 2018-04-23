Суд Бельгии приговорил возможного организатора парижских терактов Абдеслама к 20 года тюрьмы

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Суд Бельгии приговорил возможного организатора парижских терактов Абдеслама к 20 года тюрьмы

Уголовный суд Бельгии приговорил Салаха Абдесслама, обвиняемого в организации терактов в Париже, к 20 годам заключения.

Как сообщает Leparisien.fr, суд признал Абдеслама виновным в вооруженном нападении на полицейских во время задержания в Брюсселе, в марте 2016 года.

Абдеслам на заседании суда не присутствовал, так как сейчас cодержится в тюрьме на территории Франции, и ожидает приговора суда за террористическое нападение, осуществленное в Париже в ноябре 2015 года. Полиция считает его одним из организаторов парижских терактов.

Абдеслам был задержан в ходе спецоперации в пригороде Брюсселя Моленбек, который считается оплотом джихадистов в Бельгии.

В ночь с 13 на 14 ноября 2015 года в Париже произошла серия терактов, в результате которых погибли 130 человек. Террористы напали на ночной клуб Батаклан и устроили взрывы на стадионе State de France во время матча Франция-Германия. Ответственность за теракт взяла на себя Исламское Государство.

 

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