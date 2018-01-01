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Суд Армении оставил в силе решение об аресте экс-президента Кочаряна

Сегодня, 18:13
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Роберт Кочарян

В Армении Апелляционный уголовный суд оставил в силе решение суда первой инстанции об аресте бывшего президента Роберта Кочаряна, сообщает Радио Азатутюн.

Таким образом, по решению суда, экс-президент должен быть вновь арестован.

После заседания суда один из адвокатов Кочаряна Айк Алумян подтвердил, что суд отклонил жалобы стороны защиты.

По словам правозащитника, они обжалуют решение Апелляционного суда во всех возможных инстанциях и всеми возможными способами.

Специальная следственная служба Армении 26 июля предъявила Кочаряну обвинение в насильственном свержении конституционного строя в 2008 году. В тот же день экс- президент страны был допрошен в рамках уголовного дела об убийствах на протестных акциях оппозиции 1 марта 2008 года. 27 июля Кочарян по решению суда был заключен под стражу.

13 августа апелляционный суд удовлетворил ходатайство адвокатов Роберта Кочаряна, отменив решение суда первой инстанции и освободив экс-президента из-под стражи.

В 2008 году армянская оппозиция во главе с первым президентом Левоном Тер-Петросяном, который баллотировался на президентских выборах, проводила в центре Еревана митинги, выражая недовольство итогами голосования. Акции протеста вылились 1-2 марта 2008 года в столкновения митингующих с силами правопорядка, в результате которых погибли десять человек, свыше 200 были ранены.

Теги:   Президент Суд Армения

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