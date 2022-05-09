«Антипохмельный ритуал». В России погиб топ-менеджер Лукойла Александ Субботин 9 мая, 20:03 Цей матеріал також доступний українською Александр Субботин (Фото:paszekpielawski.livejournal.com)

В России полиция возбудила уголовное дело из-за гибели бывшего топ-менеджера Лукойла Александра Субботина, который, предварительно, умер во время «антипохмельного ритуала» у шамана.

Об этом сообщает ТАСС.

Правоохранительные органы планируют провести экспертизу на наличие в крови Субботина наркотиков. Тело бывшего топ-менеджера Лукойла нашли в подвале дома в Мытищах.

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Ранее Mash писал о том, что Субботин часто пользовался услугами шамана Магуа в Мытищах и скончался во время последнего визита к нему 8 мая.



19 апреля бывший топ-менеджер российской газовой компании Новатэк Сергей Протосеня, его жена и дочь были найдены мертвыми на вилле в Испании. Полиция предполагает, что трагедия случилась на фоне семейного конфликта, но не исключает, что произошло тройное убийство, а гибель главы семейства была выдана за суицид.

Это не первый случай в 2022 году, когда лица, тесно связанные с российским газовым бизнесом, внезапно уходят из жизни.

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