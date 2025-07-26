ГУР: В России на аэродроме Армавир уничтожен самолет Су-27УБ — видео
Истребитель Су-27УБ (Фото: parkpatriot.ru)
В ночь на 26 июля на аэродроме Армавир Краснодарского края загорелся учебно-боевой истребитель Су-27УБ вооруженных сил РФ, сообщает Главное управление разведки Министерства обороны Украины.
По информации местных жителей, связь в населенных пунктах вблизи аэродрома отсутствует.
Аэродром Армавир и самолеты на нем преимущественно используются для обучения курсантов Краснодарского авиационного училища.
«Сопротивление кремлевскому режиму внутри России — растет. ГУР МО Украины напоминает — каждое преступление против украинского народа будет иметь должное возмездие», — говорится в заметке.
В июне 2025 года Служба безопасности Украины уничтожила два российских самолета Су-34 на аэродроме Мариновка в Волгоградской области, еще два самолета были повреждены.