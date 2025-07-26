В ночь на 26 июля на аэродроме Армавир Краснодарского края загорелся учебно-боевой истребитель Су-27УБ вооруженных сил РФ, сообщает Главное управление разведки Министерства обороны Украины.

По информации местных жителей, связь в населенных пунктах вблизи аэродрома отсутствует.

Аэродром Армавир и самолеты на нем преимущественно используются для обучения курсантов Краснодарского авиационного училища.

Реклама

«Сопротивление кремлевскому режиму внутри России — растет. ГУР МО Украины напоминает — каждое преступление против украинского народа будет иметь должное возмездие», — говорится в заметке.

В июне 2025 года Служба безопасности Украины уничтожила два российских самолета Су-34 на аэродроме Мариновка в Волгоградской области, еще два самолета были повреждены.