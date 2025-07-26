ГУР: В России на аэродроме Армавир уничтожен самолет Су-27УБ — видео

26 июля, 17:22
Поделиться:
Истребитель Су-27УБ (Фото: parkpatriot.ru)

Истребитель Су-27УБ (Фото: parkpatriot.ru)

В ночь на 26 июля на аэродроме Армавир Краснодарского края загорелся учебно-боевой истребитель Су-27УБ вооруженных сил РФ, сообщает Главное управление разведки Министерства обороны Украины.

По информации местных жителей, связь в населенных пунктах вблизи аэродрома отсутствует.

Аэродром Армавир и самолеты на нем преимущественно используются для обучения курсантов Краснодарского авиационного училища.

Реклама

«Сопротивление кремлевскому режиму внутри России — растет. ГУР МО Украины напоминает — каждое преступление против украинского народа будет иметь должное возмездие», — говорится в заметке.

В июне 2025 года Служба безопасности Украины уничтожила два российских самолета Су-34 на аэродроме Мариновка в Волгоградской области, еще два самолета были повреждены.

Редактор: Роксолана Остапчук

Теги:   Российские самолеты Су-27УБ1М Су-27 Россия Краснодарский край ГУР МО

Поделиться:

Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl + Enter

Загрузка...
Показать ещё новости

Про использование cookies

Продолжая просматривать NV.ua вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом и соглашаетесь на использование файлов cookies

Про файлы cookies