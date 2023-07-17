«Я заснял, ха-ха»: появилось видео с моментом падения российского Су-25 в Краснодарском крае. Пилот не выжил

17 июля, 16:51
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Российский штурмовик Су-25 упал в Ейский лиман 17 июля (Фото:скриншот видео / via Осторожно, новости / Telegram)

Российский штурмовик Су-25 упал в Ейский лиман 17 июля (Фото:скриншот видео / via Осторожно, новости / Telegram)

В Сети появилось видео момента падения российского штурмовика Су-25 в Ейске Краснодарского края страны-агрессора в понедельник, 17 июля. Пилот самолета погиб.

По версии Telegram-канала Shot, самолет начал терять высоту при учебном полете, пилот катапультировался, но потерял сознание. Его безуспешно пытались реанимировать на берегу. Ранее канал Baza утверждал, что у пилота сломаны ноги и он «наглотался воды».

Видео дня

Shot называет причиной падения Су-25 «техническую неисправность».

4 июля российский истребитель МиГ-31 разбился во время «учебного полета» в Камчатском крае.

13 мая в Брянской области РФ почти одновременно упали российские военные вертолеты Ми-8 и истребители Су-34 и Су-35, экипажи погибли.

С начала полномасштабного вторжения России в Украину Силы обороны сбили 315 российских самолетов и 310 вертолетов.

Редактор: Нина Григорская

Теги:   Су-25 Российские самолеты Краснодарский край Штурмовик Война России против Украины

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