Крушение бомбардировщика Су-24 в РФ: два пилота погибли — соцсети 13 сентября, 10:38 Су-24 (Фото:: —)/www.flickr.com)

По предварительной информации, оба пилота Су-24М, который во вторник, 12 сентября, упал в Волгоградской области, погибли, сообщает Telegram-канал Mash.

Командир и штурман не успели катапультироваться.

В России во вторник, 12 сентября, потерпел крушение самолет Су-24 в Волгоградской области.



По предварительным данным, военный самолет упал в Калачевском районе в пяти километрах от хутора Лошки. Истребитель совершал учебный вылет и самолет был без боеприпасов.

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