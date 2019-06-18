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Стюардессу подбросило к потолку. Boeing-737 попал в зону турбулентности за 20 минут до посадки — видео

Сегодня, 16:57
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Стюардессу подбросило к потолку. Boeing-737 попал в зону турбулентности за 20 минут до посадки — видео - фото

Скриншот с видео ABC News/Facebook

Самолет сильно трясло

Самолет болгарской авиакомпании Boeing 737 попал в зону турбулентности за 20 минут до посадки.

Как сообщает ABC News, самолет летел из Косово в швейцарский Базель.

В Сети появилось видео, как стюардессу подбросило к потолку. В руках она держала емкость с кипятком, который разлился на пассажиров.

Часть из них получила ожоги. В результате инцидента легкие травмы получили десять человек.

Теги:   Boeing -737 Самолеты

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