Стюардессу подбросило к потолку. Boeing-737 попал в зону турбулентности за 20 минут до посадки — видео Сегодня, 16:57 Цей матеріал також доступний українською Скриншот с видео ABC News/Facebook Самолет сильно трясло Скриншот с видео ABC News/Facebook

Самолет болгарской авиакомпании Boeing 737 попал в зону турбулентности за 20 минут до посадки.

Как сообщает ABC News, самолет летел из Косово в швейцарский Базель.

В Сети появилось видео, как стюардессу подбросило к потолку. В руках она держала емкость с кипятком, который разлился на пассажиров.

Часть из них получила ожоги. В результате инцидента легкие травмы получили десять человек.