Стюардессу подбросило к потолку. Boeing-737 попал в зону турбулентности за 20 минут до посадки — видео
Сегодня, 16:57
Самолет болгарской авиакомпании Boeing 737 попал в зону турбулентности за 20 минут до посадки.
Как сообщает ABC News, самолет летел из Косово в швейцарский Базель.
В Сети появилось видео, как стюардессу подбросило к потолку. В руках она держала емкость с кипятком, который разлился на пассажиров.
Часть из них получила ожоги. В результате инцидента легкие травмы получили десять человек.