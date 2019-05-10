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"Стыдно за вас". Российские туристы в Израиле проявили неуважение ко Дню памяти - видео

Сегодня, 15:26
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"Стыдно за вас". Российские туристы в Израиле проявили неуважение ко Дню памяти - видео - фото

Скриншот с видео tyndagood/Twitter

В ответ на упреки туристки вспомнили о 9 мая

В Сети появилось видео с российскими туристами в Израиле, которые проявили неуважение к жертвам войн и терактов.

Напомним, что 8 мая там отмечают День памяти. В 11.00 по всей территории страны звучит сирена, призывающая почтить погибших.

На это время весь Израиль, как пешеходы, так и транспорт, буквально замирает на две минуты.

И хотя решение почтить память жертв войн и терактов является добровольным, игнорирование традиционной церемонии воспринимается как неуважение.

"Вы приехали в Израиль, сегодня День памяти. Почему нельзя вежливо оказать почтение? Почему такое неуважение? Даже арабы стоят! Мне стыдно за вас!", - обратилась на видео русскоговорящая женщина к двум туристкам из РФ.

В ответ на это россиянки обвинили ее в "неуважении к пожилым людям" и попытались апеллировать к тому, что дома всегда отмечают 9 мая.

В свою очередь пользователи в комментариях под видео подвергли туристок резкой критике, отметив, что именно из-за такого поведения их и недолюбливают в других странах.

Теги:   Видео Россияне Туристы День памяти Израиль

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