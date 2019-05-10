"Стыдно за вас". Российские туристы в Израиле проявили неуважение ко Дню памяти - видео
В Сети появилось
видео с российскими туристами в Израиле, которые проявили неуважение к жертвам
войн и терактов.
Напомним, что 8
мая там отмечают День памяти. В 11.00 по всей территории страны звучит сирена,
призывающая почтить погибших.
На это время весь
Израиль, как пешеходы, так и транспорт, буквально замирает на две минуты.
И хотя решение
почтить память жертв войн и терактов является добровольным, игнорирование
традиционной церемонии воспринимается как неуважение.
"Вы приехали
в Израиль, сегодня День памяти. Почему нельзя вежливо оказать почтение? Почему
такое неуважение? Даже арабы стоят! Мне стыдно за вас!", - обратилась на
видео русскоговорящая женщина к двум туристкам из РФ.
В ответ на это россиянки обвинили ее в "неуважении к пожилым людям" и попытались апеллировать к тому, что дома всегда отмечают 9 мая.
В свою очередь
пользователи в комментариях под видео подвергли туристок резкой критике,
отметив, что именно из-за такого поведения их и недолюбливают в других странах.