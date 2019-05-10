Стряхнул и растоптал. По президенту Филиппин во время выступления ползал огромный таракан - видео Сегодня, 12:17 1078 Цей матеріал також доступний українською Скриншот с видео LeHuffPost/YouTube Инцидент произошел во время выступления перед сенатом Скриншот с видео LeHuffPost/YouTube

На президента Филиппин Родриго Дутерте во время выступления перед сенатом заполз огромный таракан.

Как видно на опубликованном видео, заметив на плече главы государства насекомое, одна из ассистентов попробовала убрать его папкой.

Когда же у нее это не вышло, уже сам Дутерте, заметив таракана, стряхнул его с одежды, после чего раздавил ногой.

Отметим, что президент Филиппин известен своими скандальными и неполиткорректными заявлениями в ответ на критику в свой адрес.

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В частности, он сравнивал себя с Гитлером, признавался в убийствах наркоторговцев, предлагал скормить экспертов ООН крокодилам, а также заявлял, что лучшим приемником на посту главы государства стала бы его дочь.