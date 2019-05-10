#
Наире Вудс
Почему соцсети проигрывают
Тимофей Милованов
Почему я не читаю книги
Олег Шама
Об исходе русских из Украины 10 лет назад
Фоззи
Сын – брат сестры коня вождя
Спецтема: Зеленский — новый президент Российские паспорта для "Л/ДНР"

Стряхнул и растоптал. По президенту Филиппин во время выступления ползал огромный таракан - видео

Сегодня, 12:17
1078
Цей матеріал також доступний українською
Стряхнул и растоптал. По президенту Филиппин во время выступления ползал огромный таракан - видео - фото

Скриншот с видео LeHuffPost/YouTube

Инцидент произошел во время выступления перед сенатом

На президента Филиппин Родриго Дутерте во время выступления перед сенатом заполз огромный таракан.

Как видно на опубликованном видео, заметив на плече главы государства насекомое, одна из ассистентов попробовала убрать его папкой.

Когда же у нее это не вышло, уже сам Дутерте, заметив таракана, стряхнул его с одежды, после чего раздавил ногой.

Отметим, что президент Филиппин известен своими скандальными и неполиткорректными заявлениями в ответ на критику в свой адрес.

В частности, он сравнивал себя с Гитлером, признавался в убийствах наркоторговцев, предлагал скормить экспертов ООН крокодилам, а также заявлял, что лучшим приемником на посту главы государства стала бы его дочь.

Теги:   Видео Насекомые Родриго Дутерте Филиппины

ВЫ МОЖЕТЕ: отправить другу написать в редакцию

Читайте новый номер журнала НВ

Подписывайтесь на журнал НВ и читайте свежий номер прямо сейчас. Все подписчики также получают доступ к архивным выпускам журнала. Стоимость подписки на три месяца всего 59 гривен.

Подписаться и читать журнал

Главное

Футбол

Сегодня, 01:06

img
Определились финалисты Лиги Европы - видео
Финансы

Сегодня, 20:31

img
Кабмин не определял состояние ПриватБанка, это делал НБУ - Гройсман
Политика

Сегодня, 20:05

img
Гройсман ушел от ответа на вопрос, видит ли себя премьер-министром при президенте Зеленском

Выбор редакции

События

Сегодня, 15:41

img
Выходные в июне - 2019: сколько дней будут отдыхать украинцы
Политика

Сегодня, 17:26

img
Могу стать министром соцполитики: интервью с Шустером - максимально кратко
События

Сегодня, 12:16

img
Семейно-дипломатический скандал. Что известно об истории украинки, сына которой удерживают в посольстве Дании

Подписывайтесь на наш канал в Telegram

Самые интересные статьи и подборка важных новостей по вечерам

Подписаться