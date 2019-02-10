Стройки года. Десять самых ожидаемых зданий в мире Сегодня, 07:10 572 Цей матеріал також доступний українською Steven Chilton Architects Театр Wuxi Taihu Show Theatre на 2 тыс. мест в Китае Steven Chilton Architects

Журнал Новое Время в своей инфографике представляет десять самых ожидаемых зданий в мире, строительство которых завершится в 2019 году.

1. 30 Hudson Yards, Нью-Йорк, США



Проект - Kohn Pedersen Fox Associates (США)

395-метровая новостройка станет вторым по высоте офисным зданием Нью-Йорка после One World Trade Center и третьим по высоте в США.



2. 111 West 57th Street, Нью-Йорк, США



Проект - SHoP Architects (США)

435-метровая высотка на Манхэттене станет вторым по высоте небоскребом Нью-Йорка и третьим в США, а также самым высоким жилым зданием города.



3. Under, Линденснес, Норвегия



Проект - Snøhetta (Норвегия)

Находящийся на глубине 5,5 м от поверхности Северного моря, Under станет первым в Европе - и самым большим в мире - подводным рестораном.



4. Wuxi Taihu Show Theatre, Уси, Китай



Проект - Steven Chilton Architects, Великобритания

Театр на 2 тыс. мест недалеко от озера Тайху строится специально для аквашоу известного бельгийского режиссера Франко Драгоне.



Фото: Инфографика НВ

5. M+, Гонконг, Китай



Проект - Herzog & de Meuron (Швейцария); стоимость - $645 млн

Музей, посвященный искусству, дизайну, архитектуре и кино, с акцентом на визуальное искусство XX-XXI веков, станет одним из крупнейших подобных музеев в мире.



6. The Shed, Нью-Йорк, США



Проект - Diller Scofidio + Renfro (США), Rockwell Group (США); стоимость - $425 млн

Необычный культурный центр разместится в шестиэтажном здании с двумя галереями, театром на 500 мест и рабочими студиями для художников и актеров.



7. Nhow Amsterdam RAI, Амстердам, Нидерланды

Проект - OMA (Нидерланды)

25-этажный отель на 650 номеров станет самым большим новым отелем в Бенилюксе.



8. Международный аэропорт Пекин Дасин, Пекин, Китай



Проект - Zaha Hadid Architects (Великобритания); стоимость - $12 млрд

Аэропорт возводится в 46 км от центра Пекина, он станет точкой пересечения высокоскоростных железных дорог, региональных железных дорог и скоростных автомагистралей.



9. Kistefos Museum, Евнакер, Норвегия

Проект - BIG (Дания, США)

Три в одном: мост, музей и скульптура – вот, что представляет собой это изгибающееся и соединяющее два берега реки здание.



10. Taipei Center for Popular Music, Тайбэй, Тайвань

Проект - Reiser + Umemoto (США); стоимость $3,5 млрд

Комплекс трех зданий, посвященных тайваньской поп-музыке, который в одном месте объединит производство и презентацию музыки.



Читайте этот материал в свежем номере журнала Новое Время - №4 от 7 февраля 2019 года.

