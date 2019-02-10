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Стройки года. Десять самых ожидаемых зданий в мире

Сегодня, 07:10
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Steven Chilton Architects

Театр Wuxi Taihu Show Theatre на 2 тыс. мест в Китае

Журнал Новое Время в своей инфографике представляет десять самых ожидаемых зданий в мире, строительство которых завершится в 2019 году.

 1.    30 Hudson Yards, Нью-Йорк, США

Проект - Kohn Pedersen Fox Associates (США)

395-метровая новостройка станет вторым по высоте офисным зданием Нью-Йорка после One World Trade Center и третьим по высоте в США. 

2.    111 West 57th Street, Нью-Йорк, США

Проект - SHoP Architects (США)

435-метровая высотка на Манхэттене станет вторым по высоте небоскребом Нью-Йорка и третьим в США, а также самым высоким жилым зданием города.

3.    Under, Линденснес, Норвегия

Проект - Snøhetta (Норвегия)

Находящийся на глубине 5,5 м от поверхности Северного моря, Under станет первым в Европе - и самым большим в мире - подводным рестораном.

4.  Wuxi Taihu Show Theatre, Уси, Китай

Проект - Steven Chilton Architects, Великобритания

Театр на 2 тыс. мест недалеко от озера Тайху строится специально для аквашоу известного бельгийского режиссера Франко Драгоне.

Фото: Инфографика НВ

5.  M+, Гонконг, Китай

Проект - Herzog & de Meuron (Швейцария); стоимость - $645 млн

Музей, посвященный искусству, дизайну, архитектуре и кино, с акцентом на визуальное искусство XX-XXI веков, станет одним из крупнейших подобных музеев в мире. 

6.  The Shed, Нью-Йорк, США   

Проект - Diller Scofidio + Renfro (США), Rockwell Group (США); стоимость - $425 млн

Необычный культурный центр разместится в шестиэтажном здании с двумя галереями, театром на 500 мест и рабочими студиями для художников и актеров. 

7.  Nhow Amsterdam RAI, Амстердам, Нидерланды

Проект - OMA (Нидерланды)

25-этажный отель на 650 номеров станет самым большим новым отелем в Бенилюксе. 

8.  Международный аэропорт Пекин Дасин, Пекин, Китай

Проект - Zaha Hadid Architects (Великобритания); стоимость - $12 млрд

Аэропорт возводится в 46 км от центра Пекина, он станет точкой пересечения высокоскоростных железных дорог, региональных железных дорог и скоростных автомагистралей. 

9.  Kistefos Museum, Евнакер, Норвегия

Проект - BIG (Дания, США)

Три в одном: мост, музей и скульптура – вот, что представляет собой это изгибающееся и соединяющее два берега реки здание. 

10.  Taipei Center for Popular Music, Тайбэй, Тайвань

Проект - Reiser + Umemoto (США); стоимость $3,5 млрд

Комплекс трех зданий, посвященных тайваньской поп-музыке, который в одном месте объединит производство и презентацию музыки. 

Читайте этот материал в свежем номере журнала Новое Время - №4 от 7 февраля 2019 года.

Теги:   Журнал Новое Время Инфографика Здания будущего Здания Современная архитектура

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