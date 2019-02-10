Стройки года. Десять самых ожидаемых зданий в мире
Журнал Новое Время в своей инфографике представляет десять самых ожидаемых зданий в мире, строительство которых завершится в 2019 году.
1. 30
Hudson Yards, Нью-Йорк, США
Проект - Kohn Pedersen Fox Associates (США)
395-метровая новостройка станет вторым по высоте офисным зданием Нью-Йорка после One World Trade Center и третьим по высоте в США.
2.
111
West 57th Street, Нью-Йорк, США
Проект - SHoP Architects (США)
435-метровая высотка на Манхэттене станет вторым по высоте небоскребом Нью-Йорка и третьим в США, а также самым высоким жилым зданием города.
3. Under,
Линденснес, Норвегия
Проект - Snøhetta (Норвегия)
Находящийся на глубине 5,5 м от поверхности Северного моря, Under станет первым в Европе - и самым большим в мире - подводным рестораном.
4. Wuxi
Taihu Show Theatre, Уси, Китай
Проект - Steven Chilton Architects, Великобритания
Театр на 2 тыс. мест недалеко от озера Тайху строится специально для аквашоу известного бельгийского режиссера Франко Драгоне.
5. M+,
Гонконг, Китай
Проект - Herzog & de Meuron (Швейцария); стоимость - $645 млн
Музей, посвященный искусству, дизайну, архитектуре и кино, с акцентом на визуальное искусство XX-XXI веков, станет одним из крупнейших подобных музеев в мире.
6. The
Shed, Нью-Йорк, США
Проект - Diller Scofidio + Renfro (США), Rockwell Group (США); стоимость - $425 млн
Необычный культурный центр разместится в шестиэтажном здании с двумя галереями, театром на 500 мест и рабочими студиями для художников и актеров.
7. Nhow Amsterdam RAI, Амстердам, Нидерланды
Проект - OMA (Нидерланды)
25-этажный отель на 650 номеров станет самым большим новым отелем в Бенилюксе.
8. Международный
аэропорт Пекин Дасин, Пекин, Китай
Проект - Zaha Hadid Architects (Великобритания); стоимость - $12 млрд
Аэропорт возводится в 46 км от центра Пекина, он станет точкой пересечения высокоскоростных железных дорог, региональных железных дорог и скоростных автомагистралей.
9. Kistefos Museum, Евнакер, Норвегия
Проект - BIG (Дания, США)
Три в одном: мост, музей и скульптура – вот, что представляет собой это изгибающееся и соединяющее два берега реки здание.
10. Taipei Center for Popular Music, Тайбэй, Тайвань
Проект - Reiser + Umemoto (США); стоимость $3,5 млрд
Комплекс трех зданий, посвященных тайваньской поп-музыке, который в одном месте объединит производство и презентацию музыки.
Читайте этот материал в свежем номере журнала Новое Время - №4 от 7 февраля 2019 года.